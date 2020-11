Friedkin ha deciso: niente Campos, Milik e Izzo restano nel mirino. Anche Zalewski positivo

La Roma è tornata oggi ad allenarsi a Trigoria con l’incognita positivi. Lunedì Edin Dzeko si sottoporrà al tampone, al decimo giorno di isolamento: in caso di negativizzazione non è escluso che il bosniaco possa rientrare subito in campo con il Parma nel mirino. Per uno che si spera possa uscire dalla quarantena, c’è un altro positivo nella rosa giallorossa. Si tratta del giovane Nicola Zalewski, che lo ha annunciato sui social: “Sono asintomatico, ma non vedo l’ora di tornare”. Zaniolo prosegue il suo programma riabilitativo, sempre circondato dal grande affetto dei tifosi. Una foto in particolare ha emozionato il classe ’99: “Eternamente grato”, ha scritto sui social.

Campos fuori dalla corsa ds, El Shaarawy primo nome per gennaio. Peres può rinnovare

Intanto sul fronte societario continua a tenere banco la questione ds. I Friedkin sembravano essere orientati verso Luis Campos del Lille, in netto vantaggio, mentre trova solo smentite l’indiscrezione di un riavvicinamento con Petrachi. Il capo dell’area tecnica del Lille, però, alla fine è stato definitivamente scartato dalla Roma: i Friedkin vogliono un ds presente a Trigoria in maniera fissa, il portoghese vorrebbe guidare le operazioni da Montecarlo. Sarà ancora Fienga a condurre il mercato di gennaio. Qaudno i giallorossi potrebbero tornare a caccia di un attaccante: El Shaarawy resta il primo noma sulla lista, anche se lo Shanghai Shenhua non vorrebbe cederlo in prestito secco mentre l’accordo con il giocatore è stato già trovato. Le alternative pronte sono Bernard e Depay. Non tramonta neanche la pista Milik, per cui la Juventus ha riallacciato i contatti offrendo al Napoli uno scambio con Bernardeschi. In difesa può tornare di moda Izzo, che l’Inter vorrebbe acquistare con uno scambio alla pari con Vecino: la Roma sarebbe anche disposta a offrire 20-22 milioni. Difficile il ritorno di Emerson Palmieri, che comunque non dimentica i giallorossi: “Io ho un affetto molto grande per la Roma, tutti lo sanno. Sono sereno, ho ricevuto interessamenti, non solo dall’Italia. Niente cose concrete, ma è chiaro che mi farebbe piacere tornare in Serie A”.

Ad ora Fonseca può continuare a contare su Calafiori, rientrato dal Covid e desideroso di avere un’occasione, e Bruno Peres per cui si starebbe pensando anche al rinnovo. Ha lasciato la Roma in prestito Justin Kluivert, che al Lipsia non ha ancora trovato molto spazio: “Mi sono detto che era tempo di fare un passo avanti. Non volevo vivere un’altra stagione così e ho preferito rischiare altrove. Rimanendo all’Ajax avrei giocato di più“. L’olandese sottolinea: “Non sono andato via per colpa di Fonseca. Al tecnico ho spiegato che non stava andando come mi aspettavo: ci siamo fatti gli auguri a vicenda, mi ha detto di tenere la testa alta perché vede delle qualità in me“.

Ryan Friedkin un americano a Roma: ecco dove abita. Giannini crede nello scudetto

Ryan Friedkin continua a prendere contatto con la città di Roma: a via dei Prefetti c’è la nuova casa del figlio di Dan, presidente del club giallorosso, mentre a Corso Vittorio Emanuele ci sono Watts e Williamson. Intanto Ryan studia, la Primavera e la Roma femminile, ma soprattutto la lingua italiana con un’insegnante fissa a sua disposizione. Tra i sogni c’è senza dubbio quello di sollevare lo scudetto, che per Giuseppe Giannini non è un obiettivo così assurdo: “È un campionato talmente equilibrato che i giallorossi potrebbero anche vincere lo scudetto. Juve e Inter stentano, la Roma ha un’idea di gioco. Puntare sull’esperienza può essere una scelta vincente”. Borja Mayoral ha parlato della sua esperienza con il Covid e soprattutto del diabete, lanciando un messaggio importante al mondo. Infine Dan Petrescu torna a dirigere gli allenamenti del Cluj, avversario della Roma nel girone di Europa League, dopo la pausa decisa alcuni giorni fa.