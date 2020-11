Roma disposta a offrire 20 milioni per Izzo: Inter e Torino lavorano allo scambio con Vecino

Armando Izzo torna al centro dei discorsi di mercato in vista di gennaio, con la Roma che è pronta a inserirsi. Come riporta ‘Tuttosport’, Inter e Toro stanno discutendo per uno scambio alla pari tra Izzo e Vecino sulla base di 20-25 milioni così da realizzare una plusvalenza importantissima per il bilancio. Il granata non vede l’ora di raggiungere Conte mentre il nerazzurro, ancora in fase di rieducazione dopo l’operazione al menisco, sta prendendo tempo, storcendo un po’ il naso all’ipotesi. Ha recapitato a Marotta il desiderio di giocare in un club più competitivo che, magari, faccia anche le coppe. Chiaro che andrà convinto: ma c’è tempo per farlo. In tale contesto, va registrato un ritorno di fiamma della Roma proprio per Izzo: i giallorossi sarebbero disposti a sborsare 20-22 milioni, una cifra che a quel punto potrebbe essere reinvestuita da Cairo per tornare con più convinzione e possibilità su Nainggolan e appunto Torreira.