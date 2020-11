Kluivert: “Avrei giocato di più restando all’Ajax, ma alla Roma ho imparato molto”

Sette partite e zero gol per Justin Kluivert, in questa prima parte di stagione con la maglia del Lipsia. In Bundesliga l’esterno di proprietà della Roma non sta certo brillando, ma, in un’intervista al quotidiano olandese “Algemeen Dagblad” si dice molto fiducioso sul prosieguo della sua esperienza in Germania. Il classe 1999 è tornato pure sui due anni trascorsi alla Roma, queste le sue parole: “Nella mia prima stagione ho giocato parecchio. Nella seconda ho fatto meno, ma ho segnato sette volte, anche se nella mia ultima stagione in Eredivisie ne feci dieci. Dopo lo stop del campionato ho giocato molto meno. Con il cambio di modulo è diventato difficile. Mi sono detto che era tempo di fare un passo avanti. Non volevo vivere un’altra stagione così e ho preferito rischiare altrove. Rimanendo all’Ajax avrei giocato di più. Ma in Italia ho imparato tanto“.

“Non sono andato via per colpa di Fonseca – ha detto Kluivert -. Al tecnico ho spiegato che non stava andando come mi aspettavo: ci siamo fatti gli auguri a vicenda, mi ha detto di tenere la testa alta perché vede delle qualità in me. Non ho un cattivo rapporto con lui. Il periodo di quarantena non mi ha fatto bene, ma ora sono in un club dove posso mostrare le mie qualità. Sono di nuovo in forma, posso fare bene. Il Lipsia è un passo ideale per la mia carriera, penso che un attaccante come me possa cavarsela meglio nel campionato tedesco che in quello italiano“.