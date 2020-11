Cluj, Petrescu torna a dirigere gli allenamenti. Ma la situazione rimane incerta

Dan Petrescu torna a dirigere gli allenamenti del Cluj. Come aveva annunciato prima della sfida contro la Roma, il tecnico ha approfittato dello stop dei campionati per prendersi una piccola vacanza, dopo le tante polemiche causate da qualche arbitraggio che non era piaciuto all’allenatore del club campione di Romania. Giovedì scorso l’allenatore è tornato nel centro sportivo, dirigendo la seduta di allenamento, ma, come riporta “Gsp.ro”, la situazione è ancora incerta. Petrescu, cercato da alcuni club turchi e sauditi, è in rotta col presidente Copilu, che tuttavia ha dichiarato: “Non mi ha detto che vuole andarsene, ha un contratto fino al 2022“. La partita contro la Roma è in programma il prossimo 26 novembre, e la presenza di Petrescu sulla panchina del Cluj non pare così scontata.