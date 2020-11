Zaniolo pazzo di Roma: “Eternamente grato” – FOTO

Nicolò Zaniolo continua a fare il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo. L’ennesimo percorso riabilitativo dopo la rottura del crociato in Nazionale è ancora agli inizi, l’obiettivo è non bruciare le tappe e prendersi il tempo necessario. La Roma sta facendo sentire il suo affetto insieme ai suoi tifosi, tra rinnovo e messaggi sui social. E Nicolò lo sa. “Eternamente grato!”, scrive Zaniolo su Instagram con due cuori giallorossi e con uno scatto davvero suggestivo: due bimbi – che giocano con un pallone in strada davanti a un murale che raffigura Daniele De Rossi, simbolo di romanità e romanismo. E uno di questi bambini indossa proprio la maglia della Roma con il numero 22 e il nome di Zaniolo. Un legame che continua a rinforzarsi.