Roma Primavera, Zalewski positivo al Covid: “Sono asintomatico, non vedo l’ora di tornare”

Nemmeno la Primavera della Roma, purtroppo, è esente dal coronavirus. L’ultimo contagio, in ordine cronologico, in casa giallorossa è quello di Nicola Zalewski, grande protagonista della rosa di Alberto De Rossi in questo inizio di stagione. L’esterno di origini polacche ha svelato di essere risultato positivo al Covid sul suo profilo Instagram. “Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid-19 e sono asintomatico. Adesso devo rispettare la quarantena e devo rimanere in isolamento. Non vedo l’ora di tornare con la squadra e preparare al meglio il continuo del campionato. Forza Roma!“, il post del numero 10 della Primavera.