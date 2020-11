Bruno Peres e Calafiori a caccia di una vita tutta nuova

Le strade di Bruno Peres e Riccardo Calafiori non potrebbero, sulla carta, essere più distanti, ma viaggiano su binari paralleli, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Nonostante i 12 anni di differenza, qualche punto in comune: hanno un affetto sentimentale stabile e amano condividerlo via social, hanno superato il Covid, hanno la voglia di prendersi spazio nella Roma che verrà perché sanno che Fonseca non ha pregiudizi ma fa parlare, sempre, il lavoro sul campo. Il brasiliano sta pensando a un nuovo contratto visto che l’attuale scade a giugno. E la Roma ci sta pensando visti che ha iniziato bene la stagione.

Capitolo Calafiori: da qualche giorno, superata la visita di idoneità, ha ripreso ad allenarsi per tornare a convincere Fonseca a dargli un’occasione al posto di Spinazzola.