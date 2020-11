Emerson Palmieri: “Mi manca la Serie A. Ho un affetto molto grande per la Roma”

Voglia di Nazionale, voglia di Serie A. Voglia di Roma scudettata e di lasciarsi alle spalle il Covid. Emerson Palmieri , scrive Mario Tenerani su “Il Messaggero”, è intervenuto nella conferenza stampa della Nazionale, in vista della sfida contro la Polonia: “Io ho un affetto molto grande per la Roma, tutti lo sanno – le parole del terzino – Lo scudetto? Credo che la squadra sia forte, parlare di scudetto è sempre difficile ci sono anche altre possibili avversarie, per esempio l’Atalanta sta crescendo tanto. Il Chelsea? Sono sereno, ho ricevuto interessamenti, non solo dall’Italia. Niente cose concrete, ma è chiaro che mi farebbe piacere tornare in Serie A. Non so se accadrà a gennaio o fra cinque anni, non lo posso dire, nel calcio tutto cambia troppo velocemente“.