Milik, riparte la telenovela: la Juventus offre Bernardeschi, la Roma osserva

Milik-Roma-Juventus è un triangolo che sembra destinato a riproporsi. Il polacco è ancora ai margini del progetto del Napoli e a gennaio sarà ceduto. In estate non c’è stato il lieto fine, con i giallorossi che hanno tenuto Dzeko e preso Borja Mayoral mentre i bianconeri hanno dirottato su Morata. Come riporta ‘calciomercato.it’, gli agenti di Milik hanno incontrato recentemente il Napoli per trovare una sistemazione in vista del mercato invernale. Il centravanti classe ’95 sarebbe tornato nel mirino della Juventus, che vorrebbe imbastire uno scambio con Federico Bernardeschi. Per ora il club azzurro non è convinto, sia per l’ingaggio dell’ex Fiorentina che per il poco spazio in rosa con Lozano e Politano. Anche per questo, per Milik potrebbe riaprirsi anche la pista Roma, che ancora osserva la sua situazione. Molto dipenderà dalle richieste del Napoli.