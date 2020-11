Ryan Friedkin e la sua Capitale: vive in centro e parla già italiano

Qualcuno racconta di averlo visto spesso passeggiare dalle parti di Palazzo Chigi e Montecitorio, ma non per cercare di agganciare qualche politico o intrattenere delle pubbliche relazioni. No, da quelle parti Ryan Friedkin ci vive, a via dei Prefetti, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Quello è il suo quartier generale, mentre l’altra casa in Corso Vittorio Emanuele (in fase di ristrutturazione) sarà per gli uomini di fiducia (Watts e Williamson). Pieno centro di Roma, in entrambi i casi, perché poi il nuovo vicepresidente giallorosso ha deciso veramente di immergersi con tutto se stesso nell’avventura romanista.

A Trigoria è entrato in punta di piedi e ora sta pian piano prendendo possesso di tutto. Si ferma a guardare la prima squadra, le giovanili, gli piace da matti la Primavera (che tra l’altro sta andando fortissimo). E poi punta sul femminile, di casa all’Eur, un’altra area della Capitale che per il rampollo di famiglia è oramai diventato un punto di riferimento (non fosse altro perché lì c’è anche la sede del club).

Nel frattempo studia, e anche molto. Non solo le carte e gli uomini, ma anche la lingua. C’è infatti un’insegnante fissa di italiano a sua disposizione e chi ci parla assicura che i progressi siano già evidenti. Per non sbagliare, però, ha voluto un’autista che sapesse parlare perfettamente anche l’inglese.