Campos in netto vantaggio per il ruolo di ds. Smentito un possibile ritorno di Petrachi

Dai Friedkin arrivano secche smentite riguardo all’ipotesi di un possibile riavvicinamento con Gianluca Petrachi. La scelta del nuovo ds, infatti, è già ricaduta su un profilo straniero, con Campos del Lille in netto vantaggio sulle altre opzioni. Intanto, prosegue la diatriba legale tra il club e l’ex direttore sportivo giallorosso: il 26 novembre, scrive “Il Tempo”, è in programma la seconda udienza della causa intrapresa dal salentino in seguito al licenziamento per giusta causa da parte della società capitolina.