Nella sua lunga carriera Gian Piero Gasperini ha potuto contare su diversi calciatori poi diventati dei fedelissimi. De Roon è ovviamente il 'capostipite', e con lui a formare la diga di centrocampo è passato anche Remo Freuler. L'attuale mediano dell'Olympiacos ha parlato dopo il ko col Milan per 4-2 in Europa League anche del suo ex allenatore: "Non mi ha sorpreso il pareggio della Roma col Psg. Sapevo che potevano fare risultato. Il mister ha delle idee con cui fare male a chiunque. È riuscito a fermare i campioni d'Europa, rimarrà sempre un grande allenatore", ha detto a Sky Sport.