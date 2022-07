Frattesi vuole la Roma: pubblica una storia ‘triste’ col Sassuolo e poi la cancella

Davide Frattesi lancia un altro messaggio, un segnale della sua volontà - se ancoora ce ne fosse bisogno - di tornare a vestire la maglia della Roma. In questi minuti, il centrocampista di proprietà del Sassuolo ha pubblicato su Instagram una story poi subito rimossa da Instagram: lo scatto era del campo di allenamento neroverde. I colori malinconici in bianco e nero, ma soprattutto l'emoji di una faccina triste. La squadra di Dionisi è arrivata ieri a Vipiteno, al gruppo si sono aggregati anche i nazionali come appunto Frattesi, che evidentemente vorrebbe stare a Trigoria in questi giorni. Sui social l'ennesimo indizio, una presa di posizione chiara, anche se poi la story è stata cancellata, non in tempo per evitare che circolasse sul web e i social. Intanto Roma e Sassuolo non hanno ancora l'accordo, Frattesi sta provando a spingere in prima persona ma non sembra ancora sufficiente.