Ha sperato in tutti i modi di tornare alla Roma. E non ci è riuscito. Oggi Davide Frattesi è un giocatore della Lazio e forse ha dimenticato quei tempi, nemmeno troppo lontani. Nel giorno della presentazione ufficiale con la sua nuova squadra, il centrocampista ha ammesso di essere laziale sin dalla nascita svelando anche un curioso retroscena che coinvolge Gianluca Scamacca. Frattesi ha spiegato di non aver avuto dubbi quando si è presentata la possibilità di vestire la maglia della Lazio: “È un qualcosa che parte da lontano, sono laziale da sempre e quando si è presentata l’opportunità non ci ho pensato due volte, i soldi non sono tutto”.

Poi l'anedotto sulla finale ìdi coppa Italia, al termine della quale Frattesi ha scattato diverse foto con i giocatori laziali dell'epoca “Mio padre mi portava sempre in Tribuna Tevere a vedere la Lazio, poi ho iniziato a fare il raccattapalle. Il giorno della finale di Coppa Italia ero sotto la Curva Sud insieme a Scamacca. Poi siamo entrati in campo per fare le foto con i giocatori e io l’ho preso in giro”.