D'Amico: "Koné-Chelsea, solo contatti informativi. E Gasp non ha mai minacciato di dimettersi"

La Francia si prepara a dare il via a un nuovo ciclo. In questa lunga sosta nazionali a cavallo tra settembre e ottobre, infatti, inizierà l'avventura da tecnico de Les Blues di Zinedine Zidane. Il nuovo CT francese ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati per le sfide di Nations League contro Turchia (25 settembre), Belgio (28 settembre e 5 ottobre) e Italia (2 ottobre). Tra i giocatori convocati c'è anche il centrocampista della Roma, Manu Koné, reduce da un Mondiale caratterizzato da ottime prestazioni e che è rimasto nella Capitale nonostante i rumors estivi.