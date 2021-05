Fonseca sul 7° posto: “Arriviamo il più in alto possibile”. Pau, operazione ok

Le parole dell'allenatore giallorosso prima di Roma-Crotone: "Se per il prossimo anno servono 3-4 titolari per fare la corsa Champions? Non sarò io l'allenatore". Nessuna lesione per Smalling

Claudia Belli

Alla vigilia della sfida tra Roma e Crotone, Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa. "Se per il prossimo anno servono 3-4 titolari per fare una corsa Champions? Non sarò io l'allenatore. Non è giusto fare questa valutazione. In questa stagione sono mancati giocatori importanti in periodi importanti. In questa stagione non abbiamo avuto problemi particolari fino a marzo. Ci sono state le situazioni con Zaniolo e Smalling, poi da marzo giocando tre partite a settimana sono arrivati gli infortuni. Come ho detto in passato è successo anche in altre squadre europee, in quelle che hanno giocato più gare. Il Bayern ha giocato senza sette titolari col PSG. Sono situazioni accadute di più in questo anno particolare con il Covid. Domani Darboe giocherà titolare". Contro i calabresi la Roma sarà senza tanti titolari, tra cui Pau Lopez che oggi a Villa Stuart si è sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla, lussata contro il Manchester United in Inghilterra. L'ex Betis dovrà rimanere fermo per un periodo compreso tra i due e i tre mesi. Nessuna lesione invece per Chris Smalling. Oggi Serse Cosmi ha reso noti i 25 convocati per la sfida contro i giallorossi. Per gli Squali sarà assente solo Di Carmine.

Mayoral, nel futuro c'è la Roma. Per lo stadio si vagliano altre ipotesi

Nella rivoluzione che ci sarà a Trigoria,Borja Mayoralnon sarà in discussione: ha un contratto con la Roma fino al termine della prossima stagione e così sarà. Pinto, scrive gazzetta.it, deciderà se riscattarlo subito (15 milioni il costo dell’operazione) o se rimandare i discorsi di un anno, spendendone poi eventualmente cinque in più. In ogni caso lo spagnolo sarà una delle certezze di Mourinho per il 2021-2022. La Roma ha messo gli occhi sull’Ostiense per calare il progetto del nuovo stadio giallorosso: che sia all’ombra del Gazometro, oppure sulle spoglie degli ex Mercati generali. I primi documenti, si legge su Repubblica, sono già stati vagliati e la prima opzione prevedrebbe una collaborazione con Eni. "Sostenibilità" è la parola chiave della presidenza Friedkin. L’idea di calare uno stadio da non più di 40 mila posti in un contesto simile intriga.

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, crede al settimo posto attualmente occupato dalla Roma. Queste le sue dichiarazioni sulla lotta per la Conference League: "L'Europa è una cosa difficilissima, lo era ancora di più prima, era quasi impossibile all'inizio, poi dopo si sono incastrate alcune cose: le nostre vittorie, le sconfitte della Roma e ci ritroviamo a 4 partite dalla fine che ci possiamo giocare un sogno partito 3 anni fa. Sarebbe un peccato non giocarcelo al massimo, intendo sereni, consapevoli della nostra forza, senza andare con troppa ansia ma senza pensare anche che abbiamo tutto da guadagnare perché abbiamo anche da perdere. Arrivati qua, dobbiamo fare di tutto per arrivare settimi".