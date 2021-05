Fonseca: “Non devo valutare io se serviranno 3-4 titolari” – LIVE

Le parole dell'allenatore giallorosso alla vigilia del match contro i calabresi

Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa per presentare il match contro il Crotone di domani pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 18). Dopo l'eliminazione dall'Europa League, alla Roma restano le ultime quattro giornate di campionato per difendere il settimo posto minacciato dal Sassuolo.

Secondo lei è corretto dire che ci vogliono tre-quattro titolari di livello per arrivare in Champions? Non sarò io l'allenatore. Non è giusto fare questa valutazione. In questa stagione sono mancati giocatori importanti in periodi importanti.

Una sua idea sul numero impressionante di infortuni muscolari? Posso parlare di questi due anni. In questa stagione non abbiamo avuto problemi particolari fino a marzo. Ci sono state le situazioni con Zaniolo e Smalling, poi da marzo giocando tre partite a settimana sono arrivati gli infortuni. Come ho detto in passato è successo anche in altre squadre europee, in quelle che hanno giocato più gare. Il Bayern ha giocato senza sette titolari col PSG.

Darboe giocherà titolare? Sì, sarà titolare.

Lei ha fatto giocare diversi calciatori della Primavera. Qual è il prossimo? La Primavera ha calciatori che lavorano bene, anche con la prima squadra e che possono arrivare tra i grandi. Non è giusto dire un nome specifico per il futuro. In Primavera ci sono giocatori preparati per arrivare in prima squadra.

L'esperimento di un centrocampista in più potrebbe essere ripetuto? Sì, vediamo partita per partita ma è una possibilità. Vediamo anche quali giocatori sono disponibili.

La società le ha chiesto di confermare il settimo posto? Non ha bisogno di chiedere niente, sappiamo che dobbiamo arrivare più in alto possibile.

Qual è lo stimolo più grande per queste ultime partite? Chi gioca per la Roma deve giocare per vincere e con ambizione e difendere questa maglia.

Quale campionato la stuzzicherebbe in futuro? Il mio futuro è rappresentato dalle prossime quattro partite.

Quanto sono cresciuti Darboe e Zalewski? E' importante lavorare con la prima squadra, conoscere le nostre idee. La connessione c0on la Primavera permette di avere questi giocatori pronti per la prima squadra. Il mister della Primavera e lo staff hanno fatto una grande lavoro.

Quali giocatori recupererà dopo il Manchester? Per domani nessuno. Con l'Inter 2-3 o più giocatori.