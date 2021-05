Roma, controlli per Smalling: nessuna lesione

Scongiurate lesioni muscolari per il difensore inglese, infortunatosi col Manchester United

Nessuna lesione per Chris Smalling. Il difensore inglese si è sottoposto ad alcuni accertamenti in seguito all'infortunio rimediato giovedì sera contro il Manchester United nel primo tempo che aveva costretto Fonseca al cambio con l'ingresso di Darboe. I controlli però non hanno evidenziato lesioni per Smalling: da valutare ancora quindi la sua disponibilità per la partita di domani contro il Crotone. Con Mancini squalificato e Kumbulla non al top, recuperare l'inglese sarebbe importante. Per la Roma sarà una settimana impegnativa, dal momento che mercoledì prossimo sfiderà l'Inter a 'San Siro' e poi sabato 15 se la vedrà con la Lazio nel derby.