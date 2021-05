De Zerbi: “Dobbiamo fare di tutto per arrivare settimi. Mou un grande acquisto”

Il tecnico del Sassuolo: "Mourinho? Spero che oltre a lui arrivino tanti giocatori di qualità in A"

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, crede al settimo posto attualmente occupato dalla Roma. Queste le sue dichiarazioni sulla lotta per la Conference League: "L'Europa è una cosa difficilissima, lo era ancora di più prima, era quasi impossibile all'inizio, poi dopo si sono incastrate alcune cose: le nostre vittorie, le sconfitte della Roma e ci ritroviamo a 4 partite dalla fine che ci possiamo giocare un sogno partito 3 anni fa. Sarebbe un peccato non giocarcelo al massimo, intendo sereni, consapevoli della nostra forza, senza andare con troppa ansia ma senza pensare anche che abbiamo tutto da guadagnare perché abbiamo anche da perdere. Arrivati qua, dobbiamo fare di tutto per arrivare settimi".