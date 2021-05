Roma, pilastro Mayoral: lo spagnolo sarà un punto fermo di Mourinho

Lo spagnolo, riscattato subito o l’anno prossimo, sarà una delle certezze della nuova gestione. E senza l’Europeo...

Nella rivoluzione che c’è e ci sarà a Trigoria nelle prossime settimane almeno lui non dovrebbe essere toccato. Borja Mayoral ha un contratto con la Roma fino al termine della prossima stagione e così sarà. Pinto, scrive Chiara Zucchelli su gazzetta.it, deciderà se riscattarlo subito (15 milioni il costo dell’operazione) o se rimandare i discorsi di un anno, spendendone poi eventualmente cinque in più. In ogni caso lo spagnolo sarà una delle certezze di Mourinho per il 2021-2022. Una conferma che si è meritato sul campo, con numeri più che positivi e un atteggiamento perfetto. Per la prima volta avrà la possibilità di lavorare con Mourinho, da lui solo sfiorato ai tempi del Real. Era solo un ragazzino delle giovanili quando Mou allenava la prima squadra, adesso avrà la possibilità di conoscerlo più da vicino, cercando di convincerlo a dargli quante più occasioni possibili. Domani dovrebbe giocare titolare contro il Crotone e magari Mou lo guarderà con particolare attenzione. Considerando poi che non farà l’Europeo e potrà iniziare la nuova stagione con un periodo di vero riposo alle spalle potrebbe essere davvero una delle risorse più immediate della nuova Roma che sta nascendo.