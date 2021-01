Fonseca non fa allenare Dzeko, i tifosi: “Ci vorrebbe buon senso, non reazioni da bambini”

Non c’è pace per la Roma. Oggi Edin Dzeko ha chiesto a Fonseca di potersi allenare con il resto del gruppo visto che ha messo alle spalle anche i fastidi degli ultimi giorni. Dal portoghese però è arrivato un “no”, segnale di quanto sia teso in questo momento i rapporti tra i due. Fonseca vuole fare la voce grossa nei confronti dell’ormai ex capitano (la fascia passa a Pellegrini), anche con l’appoggio della società. Il problema è che dal mercato non arrivano offerte e sostituti che convincano la Roma a vendere lui e accogliere un altro centravanti.

E i tifosi? C’è chi appoggia la scelta dell’allenatore e chi invece (in maggioranza) tra i due protagonisti “vota” Dzeko: “Bisogna finirla e rientrare nei ranghi, a che serve fare i permalosi così? – chiedono i romanisti sui social – Così Fonseca sembra un bambino dell’asilo. Dovrebbe pensare a non fare sei cambi piuttosto… Distruggere così la Roma non ha senso!”.