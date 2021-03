Fonseca: “Difficile da capire il rinvio di Juve-Napoli”, out Smalling e Miki. Sirene inglesi per Mancini

Domani la Roma torna a giocare in campionato e i giallorossi arrivano alla sfida contro il Parma con il morale alle stelle, vista la bella vittoria in Europa League contro lo Shakhtar. Al Tardini partirà dal primo minuto Pedro, l’assistman della prima rete della notte europea all’Olimpico. L’ha fatto sapere Paulo Fonseca nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Pedro gioca domani. E’ stato decisivo contro lo Shakhtar con l’assist per il gol di Lorenzo e ha fatto una grande partita”. Contro gli ucraini invece è rimasto in panchina Dzeko, recuperato dall’infortunio: “Dzeko sta bene, Borja sta bene. Si sono allenati e sono pronti per la partita”. La seconda rete è stata a firma di El Shaarawy, anche se Fonseca ha voluto proteggerlo: “Lasciamolo lavorare, si mettono molte pressioni su Stephan aspettando che ora risolva tutti i problemi della squadra. E’ arrivato adesso e ha giocato pochissimo nell’ultimo anno. Deve avere tranquillità per fare quello che sa fare”. Una parentesi anche sulla sfida tra Juve e Napoli rinviata nuovamente: “Quello che so come allenatore è che preparare 3 partite in una settimana è diverso che prepararne due”. Qualche assente illustre per la partita: tra i convocati non figura il nome di Mkhitaryan e Smalling, mentre anche D’Aversa dovrà fare a meno di Gervinho, ex di turno.

Anche l’allenatore del Parma ha parlato alla vigilia della sfida di domani. I gialloblù sono in piena zona retrocessione e devono provare a fare punti in ogni partita, anche contro la Roma. “Contro le grandi l’aspetto mentale ti porta a giocare in maniera più libera. Dirti che non abbiamo nulla da perdere non mi sento di dirlo. Abbiamo bisogno di recuperare punti persi negli scontri diretti. Purtroppo dobbiamo farlo contro una grande squadra che giovedì abbiamo visto vincere negli ottavi di Europa League”.

Zaniolo, slitta a fine mese il controllo. Sirene inglesi su Mancini

Zaniolo scalpita. Il numero 22 giallorosso non vede l’ora di rientrare in gruppo e lasciarsi alle spalle per la seconda volta il brutto infortunio. Ma servirà ancora del tempo per rivederlo in campo con la maglia della Roma. Il gioiellino della Nazionale (con la quale punta la qualificazione all’Europeo) è quasi arrivato alla fine del suo percorso di recupero anche se la visita di controllo con il professor Fink è stata rimandata a fine mese. Contro lo Shakhtar è arrivato l’ennesimo gol di Gianluca Mancini: il primo in Europa League ma il quinto in stagione. Oltre a segnare è un leader in difesa e se ne sono accorti anche in Inghilterra, dove Manchester United e Chelsea provano a strizzargli l’occhio. A fine stagione i due club della Premier potrebbero presentare ai giallorossi un’offerta di 27 milioni di sterline, circa 31 milioni e mezzo di euro, come scrive il “Daily Express”. In terra nostrana invece il difensore piace invece a Inter e Juventus. Per questo motivo la dirigenza della Roma è al lavoro per blindarlo: la volontà del club è quella di tenere Mancini.

Claudia Belli