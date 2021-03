Zaniolo, visita di controllo a fine mese. Ad aprile test con la Primavera

Servirà ancora del tempo per rivedere Nicolò Zaniolo in campo con la maglia della Roma. Il talento giallorosso è quasi arrivato alla fine del suo percorso di recupero dopo il secondo grave infortunio al ginocchio, ma la visita di controllo con il Professor Fink inizialmente in programma a metà marzo, come riportato da “Il Messaggero”, è stata rimandata a fine mese.

Il centrocampista non vede l’ora di tornare, anche per conquistare un posto nella rosa del ct Mancini: di recente sul social network “Clubhouse” ha dichiarato che ad aprile dovrebbe riuscire ad essere a pieno regime. Il primo obiettivo è quello di “aiutare la Roma a conquistare un posto in Champions e magari vincere l’Europa League“. Queste le sue parole a “La Gazzetta dello Sport“. Sul suo recupero si è espresso così: “Sto sempre meglio, a metà aprile farò un test con la Primavera e poi sarò pronto“.