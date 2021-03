Parma-Roma, i convocati di D’Aversa: out Gervinho

Domani alle 15 la Roma affronterà il Parma al Tardini per la gara valevole per la 27esima giornata di Serie A. D’Aversa ha diramato la lista con i convocati per la sfida: non ci sarà Gervinho. Assenze importanti anche per Fonseca, che dovrà fare a meno di Smalling e Mkhitaryan.

Portieri: Colombi, Sepe, Turk;

Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Laurini, Pezzella, Osorio, Zagaritis;

Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè, Zirkzee.