Malick Fofana dimostra di stare bene. L'esterno offensivo belga del Lione, infatti, ieri sera ha disputato 85' minuti del terzo turno delle qualificazioni alla prossima Champions League. Il club francese ha battuto 3-0 lo Sparta Praga (l'andata in Repubblica Ceca era finita 2-1 per lo Sparta) con i gol di Nuamah, Maitland-Niles (ex Roma) e Morton conquistando così l'accesso ai play-off dove se la vedrà con il Fenerbahce. Fofana, uno degli obiettivi del mercato estivo per l'attacco della Roma, ha giocato quasi l'intera totalità della partita guadagnandosi una valutazione SofaScore di 6,7. Il classe 2005 ha giocato prevalentemente sulla fascia sinistra, occupando la zona vicina alla linea laterale e non disdegnando inserimenti in area di rigore. E ora, secondo La Gazzetta dello Sport e Sky Sport, il belga sarebbe finito anche nel mirino dell'Inter in caso di cessione di Luis Henrique. L'ala belga appartiene alla stessa agenzia di cui fa parte proprio Luis Henrique, la Roc Nation, con l'esterno brasiliano accostato con insistenza alla Roma nelle ultime ore.