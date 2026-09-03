La Roma di Gian Piero Gasperini ha già collezionato sei punti, ma strappato anche tanti applausi con 8 gol segnati in due partite, che potevano essere senza dubbio di più. L'ex capitano giallorosso Alessandro Florenzi, intervenuto durante “La notte delle coppe”, evento organizzato da Sky Sport, ha parlato proprio della squadra di Gasperini: "Sicuramente questa Roma ha un’impronta gasperiniana ben visibile, tra le italiane che sono in Champions credo che sia la squadra con il gioco più europeo, un po’ più aperto. Nelle partite di Champions, dove si gioca a viso aperto, può ancora migliorare quello che abbiamo visto in queste due prime giornate“.