Fiorentina, Italiano avvisa i suoi: “Con certi errori Mou vince facile”

A Moena i viola pensano già al debutto in campionato contro la Roma

L'appuntamento è già fissato per il 22 agosto all'Olimpico e Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, già sta preparando i suoi al debutto in campionato contro la Roma. Durante l'allenamento di oggi nel ritiro viola a Moena, il tecnico, dopo un movimento sbagliato, ha avvertito tutti: “Guai a farlo sennò Mourinho si mette la sigaretta in bocca e vince la partita”, come riporta su twitter il giornalista Andrea Giattanasio.