Fiorentina, Fagioli: “La Roma ha meritato di vincere. Giocare qui è difficile”

Le sue parole: "Nel primo tempo abbiamo sbagliato tantissimo in possesso e in non possesso. Reagire dopo due gol subiti in 5-10 minuti è difficile"

Redazione 4 maggio 2026 (modifica il 4 maggio 2026 | 23:46)

Nicolò Fagioli ha parlato ai microfoni di SkySport dopo la vittoria contro la Roma. Queste le sue parole:

Il risultato della Cremonese e il primo gol hanno indirizzato la partita? "La Roma ha meritato di vincere, secondo me noi non abbiamo approcciato bene la partita. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tantissimo in possesso e in non possesso. Quando giochi contro queste squadre abituate, in uno stadio del genere, è dura. Reagire dopo due gol subiti in 5-10 minuti è difficile".

Manca veramente poco per la salvezza: come si esce da queste fragilità? "Lavorando in settimana. E' difficile, è tutto l'anno che fatichiamo a confermarci anche durante le partite complicate. Ora l'obiettivo è fare un punto e salvarci, ma per me e per la squadra l'obiettivo è migliorarci partita dopo partita. Dobbiamo finire nel migliore dei modi per rispetto della maglia e dei tifosi".

Come si spiega le mancanze della Fiorentina, a inizio stagione e anche più avanti? Che cosa le ha insegnato questa stagione? "Tanto. All'inizio non pensavo potessimo fare così male, avere 4 punti dopo 14 giornate penso sia imbarazzante per una squadra come la Fiorentina e costruita come eravamo noi a inizio anno. Ma devi metterti lì con la testa per lottare per la salvezza. All'inizio non è stato facile, ma grazie a Vanoli siamo riusciti a uscire da questa situazione. Possiamo vincere e perdere con tutte e questo è un difetto. Fa piacere quando ti giochi le partite contro il Milan e l'Inter in casa e la Lazio qui a Roma, poi vieni qua oggi e perdi 4-0 potendo prenderne anche di più. Dispiace, meritiamo di finire al meglio questa stagione".

FAGIOLI A DAZN

La notizia della Cremonese ha inciso? "Per me no. Venire all'Olimpico è sempre una grande emozione e giocare contro la Roma. Ci abbiamo provato i primi 10 minuti ma poi abbiamo sbagliato quasi tutto e contro squadre così forti paghi tutto".

Ha avuto più responsabilità in questa stagione. "Sono cresciuto tanto, è merito del mister e della società che ha creduto in me. È stata una stagione complicata, ora bisogna fare un punto e dare il massimo per il rispetto dei tifosi".

FAGIOLI IN CONFERENZA STAMPA

Tanti tifosi vorrebbero costruire su di te il futuro: è una cosa reciproca? "Sì, è un orgoglio. Mi trovo benissimo a Firenze. Questa stagione non è stata delle migliori, abbiamo anche pensato di poter retrocedere ma col mister siamo stati bravi. Ci manca un punto, ma ora il nostro obiettivo è pensare a migliorare nelle ultime tre partite".

Ti aspettavi questa prestazione? "Non me la spiego. Quando sbagli tanto tecnicamente e in fase difensiva, in uno stadio così contro una squadra così forte prima o poi prendi gol. L'errore è stato mollare dopo il primo gol, il secondo ci ha spezzate le gambe. Abbiamo fatto anche un discreto secondo tempo ma la partita era già indirizzata".

Sei stato il miglior giocatore per rendimento quest'anno: cosa ti lascia questa esperienza per la tua crescita e alla squadra? " A me personalmente lascia tanto, non sono mai stato in una situazione così di classifica, venendo dalla Juve non ho mai visto situazioni del genere. Poi ti devi mettere lì e lavorare sodo, non sei abituato a lottare per non retrocedere. Penso per la squadra sia stato lo stesso, non tutti erano abituati a giocare per la salvezza".

Questa squadra ha la testa per ottenere un punto nelle ultime tre gare contro squadre forti? La squadra è in calo fisicamente? "Non ci deve essere il pensiero della testa o non testa. Il punto dobbiamo farlo col Genoa, ma dobbiamo vincere non pareggiare. Il nostro obiettivo deve essere vincere anche con Juve e Atalanta, lo dobbiamo ai tifosi dopo un'annata del genere. Penso però sia stata più una questione tecnica, quando sbagli tanto sembra che sei anche più stanco".

Tre anni fa tante polemiche sulla tua convocazione in Nazionale, ora invece perché non sei stato convocato. "Sul mio nome si sono fatte tante polemiche, giustamente o no, le polemiche con le convocazioni all'Europei le capisco perché non giocavo da 8 mesi. Ma il mister ha scelto e lo devo. Anche nelle ultime convocazioni sono state fatte tante polemiche, ma chi è stato chiamato stava facendo meglio. Si meritavano tutti di giocare in Nazionale. Nessuna polemica, dispiace non essere andati ai Mondiali".