Non ci sarà un altro americano alla Roma. Quasi sicuramente. Pulisic era un nome circolato nelle ultime settimane a Trigoria. Il giocatore era stato proposto dall’agente e l’idea aveva iniziato a prendere forma. Almeno in una prima fase. Poi la pista si è raffreddata rapidamente. La decisione di trattenere l’americano ha trovato il pieno sostegno del nuovo allenatore Ruben Amorim. Il tecnico portoghese lo considera un elemento centrale del suo progetto. L'ex United - come riporta The Athletic - ha espresso fin da subito la volontà di renderlo un pilastro della nuova era a Milanello. Un giocatore ritenuto insostituibile. Nonostante una seconda parte di stagione complicata per la squadra, il club rossonero ha scelto di puntare con decisione su di lui. I rossoneri vogliono affidargli le chiavi della trequarti. Pulisic sarà uno dei volti simbolo del nuovo progetto tecnico.