Tre giorni all'inizio della Serie A 2026-27 per Roma e Fiorentina, che lunedì 24 agosto si ritroveranno all'Olimpico per la prima giornata di campionato. Al Viola Park la squadra di Grosso sta continuando a preparare l'esordio nella Capitale e anche nella seduta di ieri Arthur Atta e Rolando Mandragora hanno proseguito il rispettivo lavoro individuale senza ancora rientrare in gruppo. Cosa che invece hanno già fatto mercoledì Alex Jimenez e Joao Mario. Lo riporta La Nazione, che specifica come la situazione dei due centrocampisti comincia a destare qualche preoccupazione. L'allenamento di oggi sarà decisivo per capire se entrambi potranno tornare a disposizione per la trasferta di Roma o meno.