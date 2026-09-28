Matias Soulé è diventato papà per la prima volta. “Benvenuto amore della nostra vita, non sai quanto ti amiamo”, hanno scritto sui social l’attaccante e la fidanzata Milagros. Fiocco azzurro per l’argentino che ha pubblicato le prime foto con il piccolo Bautista che è nato in Argentina. Soulé si trova a Buenos Aires per gli impegni con la propria nazionale: tre le amichevoli in programma contro Bolivia, Burkin Faso e Benin. Tornerà nella Capitale solamente l’8 ottobre, a tre giorni dalla delicata sfida col Como. Doppia gioia per Soulé che è diventato padre e ha ritrovato la nazionale nella stessa settimana. Ora l’obiettivo è dedicargli più gol possibili.