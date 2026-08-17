"La vita, a volte, ti regala ciò che hai sempre sognato, noi siamo stati molto fortunati", ha scritto il secondo portiere giallorosso
El Shaarawy si sposa con la Pagani: al matrimonio anche Mancini, Cristante e Gollini
Pierluigi Gollini ha annunciato che diventerà papà. "La vita, a volte, ti regala ciò che hai sempre sognato, noi siamo stati molto fortunati", ha scritto sui social il portiere giallorosso. Fiocco azzurro per lui e la compagna Ariel Serra, nel post anche le foto delle scarpe Nike già comparate per il bambino. La coppia si era sposata a maggio del 2025. Tanti i commenti dei compagni di squadra: da Pisilli a Ziolkowski e l'ex Tsimikas. Spunta anche quello di Chiara Nasti, moglie di Zaccagni, ed ex cognata di Gollini
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