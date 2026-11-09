Pierluigi Gollini è diventato papà. Nelle scorse ore è nato il piccolo Loen, primo figlio del portiere giallorosso e di sua moglie Ariel Serra. La coppia, convolata a nozze il 30 maggio 2025, aveva annunciato la gravidanza a metà agosto con un dolce messaggio sui social: "La vita, a volte, ti regala ciò che hai sempre sognato, noi siamo stati molto fortunati. VI AMO". A comunicare la nascita del piccolo è stata invece la Top Player Agency, agenzia che cura gli interessi del portiere, con un post accompagnato dalla didascalia: "È arrivato un nuovo Top Player. Benvenuto Loen". Una gioia che arriva al termine di un periodo particolarmente positivo per Gollini, che nelle ultime settimane, complice l'infortunio di Svilar, ha conquistato la maglia da titolare della Roma.

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