Fienga: “Fonseca non ha fatto richieste di mercato, con Pinto siamo già a lavoro”

Nell’immediato pre partita della sfida dell’Olimpico ha parlato ai microfoni di Danz il CEO giallorosso Guido Fienga. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo molto contenti che Tiago Pinto si sia unito al gruppo di manager. Lui è il dg dell’area sportiva, che contempla anche De Sanctis, nel ruolo più specifico di direttore. Tiago è una persona che ha una capacità e una professionalità di lavorare in gruppo che certamente esalterà tutte le capacità che già ci sono oggi a Trigoria, riportando direttamente alla presidenza. Siamo molto contenti del suo arrivo, siamo già a lavoro con lui, anche se in questo momento in videocall. A brevissimo si unirà a noi avendo di fatto quasi smaltito i suoi problemi con il covid”.

Il rinnovo di Pellegrini e i possibili arrivi: quale è un’urgenza e cosa si rimanda a giugno?

La linea guida strategica è quella di effettuare investimenti sostenibili che sostengano il progetto nel medio-lungo termine. Gli azionisti hanno sostenuto l’azienda quando hanno incrementato la dimensione dell’aumento di capitale, danno un obiettivo di costruzione, che ha un orizzonte di medio-lungo termine. A gennaio ci furono tante critiche perché dissero che avevamo fatto poco, però prendemmo Villar, Ibanez e Perez. Intendiamo lavorare così, facendo molta leva sulle capacità di scouting e affidandoci alla Primavera.

Il nome di El Shaarawy può rientrare?

Fonseca non ha fatto nessuna richiesta. Tiago Pinto, con il tecnico, costruirà un progetto che sia solido e migliori un equilibrio di squadra che stiamo creando da diverso tempo. Qualche risultato si vede ma vogliamo fare di più. Tiago e il gruppo di scout sono a lavoro per trovare la migliori soluzioni.