Ferguson primo irlandese, Wesley il 48° brasiliano: ecco le nazioni più presenti

Evan Ferguson è già storia. È lui infatti il primo irlandese della Roma dal 1927 ad oggi, una nazione che mancava nell'elenco giallorosso. Ben diverso sarebbe Wesley che si appresta, a meno di sorprese, a diventare il 48° brasiliano. Finora è proprio la Seleçao la nazione più rappresentata , esclusa naturalmente l'Italia, con ben 47 calciatori, per un totale di 3617 presenze e 324 gol. In vetta c'è Aldair , 13 anni nella Capitale, seguito da Taddei e Mancini. Ed è proprio Amantino il più prolifico con 59 sigilli. Ma impossibile dimenticare altri nomi che hanno fatto la storia romanista: da Falcao a Cafu passando per Cerezo, Emerson e Zago. L'ultimo è stato Ibanez. Tanti anche i flop: da Renato ad Andrade passando per Adriano, Vagner, Cicinho o Dodò.

Subito dopo ecco l'Argentina, grande protagonista di questi anni. Ben 38 giocatori, 2356 partite complessive e soprattutto 552 reti, la nazione più a segno con la maglia della Roma. Balbo è il recordman di presenze, Manfredini il bomber con Dybala che dista 59 gol. Ma se pensi all'Argentina non puoi non pensare soprattutto a Batistuta e Samuel, gli eroi del terzo scudetto. Francia e Spagna completano lo speciale podio. Transalpini più presenti, 1347 a 783, iberici più a segno, 86 a 84. Candela il leader con 289 gettoni, sorprende Veretout bomber a 22. Da menzionare anche Menez e Dacourt. Joaquín Peiró rappresenta la Spagna in tutto: 31 gol in 131 gare, nessuno come lui. Tanti anche gli svedesi: 12 tra cui spiccano Nordahl, Thern, Selmosson e ovviamente Liedholm da allenatore. Pochi ma buoni invece i tedeschi tra cui Voeller, Rudiger e Hassler. A 1 sola presenza come Ferguson c'è l'Ucraina proprio con Dovbyk.