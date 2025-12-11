Ferguson: “Gasperini si aspetta molto da me. Cerca di spingermi al massimo”

Le sue parole: "All'inizio non è andata benissimo, è l'inizio di un nuovo periodo. Fa parte del calcio, sono contento per questa sera"

Evan Ferguson ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match vinto contro il Celtic. Queste le sue parole:

La prima parte di stagione non è stata all'altezza delle aspettative: stasera come è andata? "Mi sono sempre allenato, ho lavorato duramente e cercato di dare sempre il massimo. Stasera è andata bene".

Un'atmosfera perfetta per lei a Glasgow. "Mi piace giocare in questo tipo di ambiente e di stadio. Sono irlandese, qui mi sento quasi come a casa".

Ci sono tante aspettative su di lei. "All'inizio non è andata benissimo, è l'inizio di un nuovo periodo. Fa parte del calcio, sono contento per questa sera".

Come va il rapporto con Gasperini? "Ci alleniamo ogni giorno e cerca sempre di spingere tutti al massimo. Si aspetta molto da me, vuole tanta intensità ed è per questo che lavoriamo".