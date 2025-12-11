Evan Ferguson ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match vinto contro il Celtic. Queste le sue parole:
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma news as roma Ferguson: “Gasperini si aspetta molto da me. Cerca di spingermi al massimo”
news as roma
Ferguson: “Gasperini si aspetta molto da me. Cerca di spingermi al massimo”
Le sue parole: "All'inizio non è andata benissimo, è l'inizio di un nuovo periodo. Fa parte del calcio, sono contento per questa sera"
La prima parte di stagione non è stata all'altezza delle aspettative: stasera come è andata? "Mi sono sempre allenato, ho lavorato duramente e cercato di dare sempre il massimo. Stasera è andata bene".
Un'atmosfera perfetta per lei a Glasgow. "Mi piace giocare in questo tipo di ambiente e di stadio. Sono irlandese, qui mi sento quasi come a casa".
Ci sono tante aspettative su di lei. "All'inizio non è andata benissimo, è l'inizio di un nuovo periodo. Fa parte del calcio, sono contento per questa sera".
Come va il rapporto con Gasperini? "Ci alleniamo ogni giorno e cerca sempre di spingere tutti al massimo. Si aspetta molto da me, vuole tanta intensità ed è per questo che lavoriamo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA