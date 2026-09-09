La Roma è pronta a riascoltare la musichetta della Champions che tanto era mancata. Domani, alle 18.45, i giallorossi sfideranno il Fenerbahce nella prima gara di League Phase. Un match subito importante per la squadra di Gasperini. Che potrà contare sul sostegno dei propri tifosi. In migliaia sono attesi a Istanbul per il match. Il club, a questo proposito, ha voluto dare alcune indicazioni fondamentali: dai biglietti alle navette, ecco tutte le disposizioni pubblicate dalla Roma. I ticket sono arrivati martedì pomeriggio, nell'indirizzo mail indicato. Ma le indicazioni più importanti riguardano la trasferta. E qui non si potrà improvvisare. Il Fan Meeting Point sarà a Piazza Sultanahmet. Il ritrovo è fissato alle 14.45. Da lì partiranno le navette organizzate dalla Roma.

Prima partenza alle 15.45. Sarà obbligatorio utilizzarle. Niente trasferimenti individuali verso lo stadio. La destinazione sarà lo Şükrü Saracoğlu, nel distretto di Kadıköy, nella parte asiatica di Istanbul. Il viaggio durerà circa 45 minuti. Una volta arrivati, scatteranno i controlli delle autorità locali e della sicurezza. Il settore ospiti sarà nell’area nord-est dello stadio, settore G, ai gate 35 e 36. L’accesso sarà possibile dalle 16.45, tre ore prima del calcio d’inizio. Per i tifosi giallorossi con biglietto Cat1, invece, il settore sarà il Fenerium Alt G Blok, con accesso dai gate 3, 4 e 5. Una regola è fondamentale: con un biglietto valido per un altro settore non sarà possibile entrare nel settore ospiti. E c’è un’altra raccomandazione. Fuori dal settore riservato ai romanisti è meglio non indossare maglie o sciarpe della Roma.