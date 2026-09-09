Dopo la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Mario Hermoso, la Roma scende in campo sul rettangolo verde Şükrü Saracoğlu di Istanbul per la consueta rifinitura. Alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League contro il Fenerbahce, i giallorossi hanno svolto i primi 15' di allenamento aperti alla stampa prima di fiondarsi già nel clima partita. Dopo il classico riscaldamento, la squadra è stata divisa in gruppi per esercitazioni tecnico-tattiche sotto gli occhi del ds D'Amico e del CEO Galantic. Gasp può contare su tutto l'organico, eccezion fatta per Pellegrini che non è stato neanche convocato. Per il match di domani con fischio d'inizio alle 18:45 il tecnico giallorosso è orientato a confermare in blocco l'undici che ha battuto l'Atalanta sabato sera all'Olimpico, eccezion fatta per Molina che dovrebbe prendere il posto di Lulli sulla corsia destra.