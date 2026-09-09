Appuntamento alle ore 17 italiane per la presentazione di una sfida attesa da tempo. Accanto al tecnico ci sarà lo spagnolo

Redazione
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Balerdi, un ingresso da nuovo leader della difesa

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La vigilia di una sfida attesa da tempo. La Roma domani alle ore 18:45, affronterà in trasferta il Fenerbahce facendo così ritorno a distanza di 7 anni in Champions League. La squadra è volata stamattina per Istanbul, mentre alle ore 17 italiane (18:30 locali) Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa. Ad affiancare il tecnico ci sarà Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, protagonista di un ottimo inizio di stagione che conosce molto bene questa competizione.

Hermoso

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