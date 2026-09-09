Giuseppe Cruciani è un noto tifoso della Lazio, ma anziché godersi l'avvio di campionato sorprendente della squadra di Gattuso è più che preoccupato dalla Roma di Gian Piero Gasperini. Il giornalista conduttore r adiofonico del noto programma radiofonico “La Zanzara” ha rilasciato un'intervista al podcast Numer1 insieme a Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, concentrandosi proprio sulle possibilità di scudetto dei giallorosso: “Ho il terrore del Circo Massimo e che la Roma vinca lo scudetto. La realtà è una sola, ed è una realtà che mi distrugge. Non lo dico da oggi: lo dico dalla costruzione del mercato, dal fatto che Gasperini ha tutto in mano e che la società sta seguendo una strada dritta, sicura e coerente, che è quella di dare tutto in mano a Gasperini”.Il giornalista ha poi sottolineato il livello mostrato dalla squadra nelle prime tre giornate: “La Roma è una spanna superiore, almeno in queste prime tre partite, sia alla Juventus che al Milan. Ho letto una statistica e credo che la Roma in tre partite abbia fatto 70 tiri in porta, di cui non so quanti dentro l’area di rigore. Io vedo una situazione in cui potrebbe veramente vincere ogni partita“.

Infine ha raccontato come ha vissuto il finale contro l'Atalanta: “Ero in un ristorante e seguivo il risultato su uno di quei siti dove compaiono gli aggiornamenti. A un certo punto vedo che lo 0-1 resisteva, ma non stavo guardando la partita e quindi non mi rendevo conto del dominio. Ho pensato: ‘Al massimo pareggiano’. Poi mi alzo, vado nell’altra stanza dove c’era lo schermo e vedo quattro occasioni nel recupero, ho capito tutto...”.