Il Fenerbahçe è stato inserito dalla FIFA nell’elenco dei club sottoposti a un blocco del mercato. Secondo i registri ufficiali dell’organismo internazionale, la sanzione prevede lo stop ai trasferimenti per tre sessioni ed è legata a una controversia finanziaria relativa al trasferimento di Youssef En-Nesyri (ora all'Al Ittihad), che nell'estate del 2024 aveva scelto di andare in Turchia dal Siviglia dopo una lunga trattativa con la Roma, rimasta in attesa fino all'ultimo. Il club turco ha chiarito che il provvedimento è temporaneo e verrà revocato dopo il pagamento della somma dovuta, che secondo i media locali è di 2,9 milioni di euro. In un comunicato, il Fenerbahçe ha spiegato che la rata precedente, scaduta il 30 aprile 2026, è stata saldata dall’attuale dirigenza dopo il proprio insediamento. La società ha inoltre precisato che la FIFA ha successivamente stabilito il pagamento di un’ulteriore rata: "Il nostro Club effettuerà il pagamento stabilito dalla decisione della FIFA il primo giorno lavorativo utile (lunedì) e il blocco del mercato verrà revocato una volta completate le procedure burocratiche con la FIFA". Il pagamento dei 2,9 milioni di euro dovrebbe quindi consentire la cancellazione della sanzione. Il Fener, che in estate ha acquistato Greenwood a cifre (tra cartellino e soprattutto ingaggio) elevatissime, ha inoltre annunciato che la propria situazione finanziaria sarà illustrata durante l’Assemblea Generale Ordinaria del 27 settembre.