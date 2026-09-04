In vendita ai tifosi giallorossi anche il settore ospiti. Ed è attesa per i biglietti di Champions

Redazione
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L'entusiasmo sale, e non di poco. Ma l'Olimpico mantiene sempre il suo piano da tutto esaurito come ormai è da diverse partite. Domani sera contro l'Atalanta saranno più di 65 mila i tifosi giallorossi pronti a spingere la Roma contro la squadra di Sarri. Il club, così come con la Fiorentina, ha concesso infatti anche il settore ospiti ai giallorossi considerato che i pochi tifosi atalantini saranno ospitati nella parte alta della tribuna Monte Mario. Intanto è attesa per i biglietti della trasferta di Istanbul di giovedì prossimo: saranno circa 2500 i posti messi a disposizione della Roma dal club turco.

Curva sud AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A

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