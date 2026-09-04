Gasp difende de Roon: "È una bella persona. Non è amato dai romanisti? Nemmeno io lo ero"

L'entusiasmo sale, e non di poco. Ma l'Olimpico mantiene sempre il suo piano da tutto esaurito come ormai è da diverse partite. Domani sera contro l'Atalanta saranno più di 65 mila i tifosi giallorossi pronti a spingere la Roma contro la squadra di Sarri. Il club, così come con la Fiorentina, ha concesso infatti anche il settore ospiti ai giallorossi considerato che i pochi tifosi atalantini saranno ospitati nella parte alta della tribuna Monte Mario. Intanto è attesa per i biglietti della trasferta di Istanbul di giovedì prossimo: saranno circa 2500 i posti messi a disposizione della Roma dal club turco.