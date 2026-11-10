Undici partite sono uno specchio abbastanza attendibile. Il confronto tra le due Roma di Gasperini, in questi giorni di sosta, riflette una differenza notevole al netto della posizione in classifica che vede i giallorossi un anno fa al primo posto insieme all'Inter ma con meno punti (24, oggi sono 27). Nella Roma 2.0, allestita da Gasp e D'Amico, funziona tutto meglio. In primis l'attacco passato dall'improbabile coppia Dovbyk-Ferguson a Malen-Castro. Ma non solo. Sono ben 19 i gol realizzati in più con ben 12 marcatori diversi, la scorsa stagione furono otto. In netto miglioramento anche la produzione offensiva: più tiri (19,4 contro 13,2), più conclusioni nello specchio (6,5 contro 4,7) e soprattutto più presenza nell'area avversaria, con 37,2 tocchi a partita contro i 26,2 della scorsa stagione. Anche l'xG è quasi raddoppiato, passando da 1,32 a 2,38 a gara. Unico segno meno quello relativo ai gol subiti: da 5 a 10. Ma è un dazio che Gasp accetta volentieri di pagare e che è inficiato anche dalle assenze di Svilar e Koné, con loro due in campo la media è inferiore anche a quella di un anno fa.