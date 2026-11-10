Gian Piero Gasperini vuole riportare i Friedkin più vicini alla Roma, non lo ha nascosto nemmeno pubblicamente. Non soltanto per una questione di presenza a Trigoria, ma soprattutto per tornare ad avere un filo diretto con Dan e Ryan nelle scelte strategiche del club, a cominciare dal prossimo mercato di gennaio. Come riporta oggi la Repubblica questo è un obiettivo che l’allenatore considera importante per accompagnare la crescita della squadra, ma che oggi deve fare i conti con un rapporto diventato meno frequente rispetto al passato. Secondo quanto racconta il quotidiano, infatti, i contatti diretti tra Gasperini e la famiglia Friedkin si sarebbero rarefatti dopo l’arrivo di John Galantic, nominato nuovo amministratore delegato della Roma alla fine di luglio. È soprattutto lui, adesso, a svolgere il ruolo di raccordo tra Trigoria e la proprietà americana. Una nuova organizzazione che ha modificato le modalità di comunicazione tra l’allenatore e i vertici del club.

Gasperini, però, vorrebbe recuperare quel rapporto personale che aveva contribuito a convincerlo della bontà del progetto giallorosso. Il tecnico non ha mai nascosto quanto consideri importante la vicinanza della proprietà. Il suo desiderio è coinvolgere maggiormente Dan e Ryan Friedkin nella vita quotidiana della squadra, condividendo direttamente con loro obiettivi, necessità e scelte per il futuro. Un concetto già espresso pubblicamente lo scorso ottobre, quando aveva spiegato la differenza rispetto all’esperienza all’Atalanta, dove la famiglia Percassi era presente quotidianamente. Gasperini aveva ribadito di sentire la fiducia e il sostegno dei Friedkin, pur riconoscendo la diversa gestione della proprietà americana. Il suo obiettivo, però, è sempre stato quello di renderli più partecipi soprattutto in vista del mercato.