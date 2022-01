Fazio saluta mentre si scalda l’asse Roma-Valencia. Sfumato il sogno Xhaka

La giornata è incentrata in particolar modo sul mercato di gennaio. Addio al centrocampista svizzero, almeno per questa sessione. Guedes è il nome nuovo per i giallorossi

La giornata della Roma è incentrata in modo particolare alle trattative di mercato. Gli ultimi giorni sono i più frenetici e infatti si inizia a scaldare l'asse Roma-Valencia. Non solo Diawara, sul quale gli spagnoli trattano per un prestito secco fino a giugno, ma si lavora anche ad uno scambio per la prossima estate. Al Valencia piace molto Carles Perez mentre ai giallorossi e a Mourinho piace il portoghese Goncalo Guedes. Per intavolare una trattativa c'è tempo ma i due club hanno già sondato il terreno. In mattina è arrivata l'ufficialità del passaggio di Federico Fazio alla Salernitana. L'argentino dopo la rescissione del contratto con i giallorossi ha firmato oggi con i campani e successivamente ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Vengo per aiutare i ragazzi a raggiungere l’obiettivo salvezza. I miei bisnonni sono nati in provincia di Salerno". Rimanendo sempre in tema mercato, il PSG sembra aver definitivamente mollato la presa per Tanguy Ndombele. Il club parigino non è riuscito a vendere nessuno dei suoi esuberi e dunque non potrà operare in entrata. Nel tardo pomeriggio è invece arrivata una notizia che non ha fatto di certo felici i tifosi della Roma. Vista la difficoltà dell'Arsenal nel trovare un nuovo centrocampista, il club londinese non lascerà partire Granit Xhaka in questa finestra di mercato. La Roma e Mourinho dovranno quindi per il momento abbandonare il sogno di vedere lo svizzero con la maglia giallorossa. La trattativa potrebbe però riaprirsi in estate poichè Xhaka non è più un pezzo pregiato della rosa di Arteta e il suo rapporto con la tifoseria sembra essere sempre in declino.