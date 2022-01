Roma, Diawara più vicino al Valencia: manca l’offerta ufficiale

Gli spagnoli molto attivi sul mercato: la trattativa per il prestito del guineano sembra procedere

È una corsa contro il tempo per il mercato della Roma e l'eventuale, ma molto difficile, colpo a centrocampo. In ogni caso dovrebbe prima cedere Amadou Diawara, per cui la pista principale è ormai quella che porta al Valencia. E come riporta 'Sky Sport', sembra sempre più vicino il passaggio del guineano in prestito al 'Mestalla'. A mancare, però, è ancora un fattore non da poco: l'offerta ufficiale da parte degli spagnoli per il prestito fino a fine stagione. Una volta formalizzata la proposta, le sensazioni sembrano quindi positive. Nel frattempo i 'pipistrelli' stanno parlando anche con il Tottenham per il prestito secco di Bryan Gil, esterno offensivo su cui gli Spurs decideranno nelle prossime ore. Sono ore fondamentali, con l'agente di Diawara che ieri è uscito allo scoperto ammettendo il sogno del calciatore di giocare con la maglia del Valencia, che nel frattempo ha già preso anche Moriba, giovane centrocampista del Lipsia. Ma il tempo è davvero poco.