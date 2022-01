Calciomercato Roma, colloqui col Valencia per l’estate: sul tavolo anche Guedes

La colonia portoghese a Trigoria potrebbe aumentare, non solo a gennaio

Potrebbe scaldarsi presto l'asse tra Roma e Valencia. A gennaio i colloqui per Amadou Diawara, in estate i nomi potrebbero aumentare nell'ottica di una sorta di sinergia di mercato. Come riporta 'Sky Sport', infatti, ai 'pipistrelli' interessa Carles Perez, che già in Spagna hanno accostato nei giorni scorsi al club allenato da Bordalas. Anche se i giallorossi non vorrebbero cedere l'esterno in prestito senza inserire un diritto di riscatto. E a Trigoria invece il nome nei radar è quello di Goncalo Guedes, esterno offensivo, nazionale portoghese, che Mourinho conosce bene e gradisce.