“A scuola di tifo”, la Roma nelle scuole calcio contro bullismo e cyberbullismo

La Roma continua la sua campagna di sensibilizzazione su temi sociali come quello del bullismo e del cyberbullismo. "A scuola di tifo" aiuta i bambini delle scuole calcio su questi temi fondamentali

La Roma è da sempre attenta a tutte le tematiche sociali come quella del bullismo. Con le lezioni di "A scuola di tifo", la Roma cerca di sensibilizzare i bambini delle scuole calcio su questi temi. Questa mattina al centro sportivo Giulio Onesti è andata in scena una lezione legata principalmente al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo a cui ha preso parte anche il Vice Presidente del Consiglio Regionale Cangemi .

"Questa mattina è andata in scena al centro sportivo Giulio Onesti una nuova attività tesa al contrasto di fenomeni di bullismo e cyberbullismo, in continuità con la campagna “No Bulli”. Una lezione speciale di “A scuola di Tifo” per i ragazzi delle scuole calcio, con lo scopo di sensibilizzarli sul tema. L’iniziativa, cui ha preso parte anche Pino Cangemi, Vice Presidente del Consiglio Regionale, fa seguito alla sottoscrizione di un Protocollo di Intesa stilato con il Consiglio Regionale del Lazio. All’interno della lezione sono state realizzate alcune attività dedicate, anche rappresentazioni recitate con i giovani nei panni del bullo e della vittima, per rendere ancora più immediato, diretto, il senso del discorso e dell’evento. L’appuntamento di questa mattina sarà solo il primo di molti che l’AS Roma organizzerà con le scuole calcio su tematiche cosi delicate e sempre d’attualità, sulla scia del progetto sostenuto dal Club da anni, “A scuola di tifo”, dedicato alla memoria di Willy Monteiro, il ragazzo brutalmente ucciso nel 2020 a Colleferro".