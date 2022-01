Dalla Francia: Il PSG abbandona la pista Ndombele. Su di lui ancora il Valencia

Il PSG sembra aver definitivamente abbandonato la pista che portava a Ndombele. Il club parigino non è riuscito a chiudere un'uscita nel reparto centrale del campo e per questo non dovrebbe fare operazioni in entrata

Redazione

Il PSG molla la presa per Tanguy Ndombele. Come riportato dal sito francese Telefoot, quello che avrebbe fatto saltare la trattativa è la mancata uscita di un centrocampista nella rosa dei parigini. Nessun problema legato quindi allo stipendio del calciatore che ora dovrà valutare le alternative. Il club in pole position per Ndombele sembra essere sempre il Valencia che in queste ore sta trattando anche Amadou Diawara con la Roma. L'intreccio di mercato che lega Roma, Valencia e Parigi si fa sempre più intricato ma il tempo per chiudere le operazioni sia in entrata che in uscita è sempre meno.