La reazione dell'attore romano ospite a 'Belve': "Ma dopo lo incontro? Mi prostro..."
Gasperini e il siparietto sul futuro di Dybala alla Roma: "Che altre squadre ci sono?"
"Certe divinità non possono essere interpretate, vanno lasciate li", così Pierfrancesco Favino, ospite al programma 'Belve' di Francesca Fagnani. Il celebre attore romano (e romanista) ha risposto a una delle tante domande che fanno parte del format di Rai 2 sulla possibilità di interpretare Francesco Totti in una serie: "No, non lo interpreterei mai". Poi, quando la conduttrice gli ha rivelato che dopo di lui sarebbe entrato proprio l'ex capitano, ha reagito e risposto così: "Viene dopo di me? Allora pulisco la sedia. Ma dopo lo incontro? Mi prostro...”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News AS Roma
Totti: "Negli ultimi anni alla Roma meritavo più rispetto. Scudetto? Quest'anno può darsi..."
News AS Roma
Dybala: "Mi piacerebbe chiudere la carriera alla Roma. Calcio meno? No, mi manca solo il gol"
Probabili formazioni
PSG-Roma, le probabili formazioni: Dybala in vantaggio, ma resta l'ipotesi Cristante trequartista
Video AS Roma
Gasperini e il siparietto sul futuro di Dybala alla Roma: "Che altre squadre ci sono?"
News AS Roma
Gasperini: "Possiamo mettere in difficoltà il PSG. Ci siamo meritati di affrontare i migliori"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti