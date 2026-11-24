"Certe divinità non possono essere interpretate, vanno lasciate li", così Pierfrancesco Favino, ospite al programma 'Belve' di Francesca Fagnani. Il celebre attore romano (e romanista) ha risposto a una delle tante domande che fanno parte del format di Rai 2 sulla possibilità di interpretare Francesco Totti in una serie: "No, non lo interpreterei mai". Poi, quando la conduttrice gli ha rivelato che dopo di lui sarebbe entrato proprio l'ex capitano, ha reagito e risposto così: "Viene dopo di me? Allora pulisco la sedia. Ma dopo lo incontro? Mi prostro...”.